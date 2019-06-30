К ликвидации последствий разрушительного наводнения в Сибири привлекут армию

Приказ министру обороны отдал Владимир Путин

К ликвидации последствий разрушительного паводка в Иркутской области может быть привлечена армию. Соответствующее распоряжение отдал министру обороны президент Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, что режим ЧС действует в пяти районах Иркутской области. Там из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Затоплены десятки населённых пунктов, погибли пять человек.

В пострадавшие районы отправлены грузы из госрезерва. Оставшихся без крова людей доставляют в пункты временного размещения. За медицинской помощью обратились более 500 человек. Государство выделит всем пострадавшим материальную помощь и новое жильё.