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Кейт Миддлтон покинет Британию

16:27
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Ей и принцу Уильяму предстоит дальняя поездка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон осенью отправятся в Пакистан. Это будет официальный визит по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании, говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Кенсингтонского дворца.

Герцог и герцогиня Кембриджские станут первыми членами королевской семьи за прошедшие 13 лет, которые посетят эту страну. Перед поездкой они пройдут недельный курс специальной подготовки, пишет журнал People. Тур должен стать значительным дипломатическим событием для супругов и признаком их растущего влияния в королевской семье.

Этой же осенью Меган Маркл и принц Гарри поедут в Африку с благотворительной миссией. Возьмут ли герцоги с собой сына Арчи или предпочтут оставить его дома, пока не известно.

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Кейт Миддлтон
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