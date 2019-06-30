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Мария Порошина увезла детей из Москвы

15:50
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Семейство плещется в море

Мария Порошина отдыхает с детьми на море. На своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок из отпуска. Рядом с мамой – радостные Серафима и Аграфена.
В феврале этого года Порошина в пятый раз стала мамой: на свет появился сын Андрей – первый мальчик среди четырёх девочек. В 1996 году от актёра Гоши Куценко Порошина родила дочь Полину, потом она связала свою жизнь с ещё одним актёром – Ильёй Древновым. В браке с ним родились Серафима, Аграфена и Глафира.

В сентябре 2018 года пресса узнала о разладе в семье: актриса приняла решение расстаться с мужем после 17 лет брака. В начале лета Порошина подала на развод, спустя некоторое время суд расторгнул брак.

Про нового избранника звезды (если он, конечно, есть) только ходят слухи. Поговаривают, что это некий испанский бизнесмен.

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