ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сколько россияне тратят на коммуналку

16:43
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Расходы растут с каждым годом

В 2018 году среднестатистический россиянин заплатил за услуги ЖКХ 17936 рублей, что на 5,3% выше показателя 2017 года. Самые большие расходы на коммуналку оказались в Магаданской области – 42132 рубля, самые минимальные – в Дагестане. Там коммунальные услуги стоят 5487 рублей, пишет "Российская газета".

"Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет", - полагает председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова

В перечень коммунальных услуг в России входят отопление, водоснабжение и водоотведение, обслуживание канализации, электросети, вывоз мусора.   

Главное сегодня
Пенсионерка подсчитывает сумму по квитанции за услуги ЖКХ
Пенсионерка подсчитывает сумму по квитанции за услуги ЖКХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.