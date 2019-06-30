Сколько россияне тратят на коммуналку

Расходы растут с каждым годом

В 2018 году среднестатистический россиянин заплатил за услуги ЖКХ 17936 рублей, что на 5,3% выше показателя 2017 года. Самые большие расходы на коммуналку оказались в Магаданской области – 42132 рубля, самые минимальные – в Дагестане. Там коммунальные услуги стоят 5487 рублей, пишет "Российская газета".

"Минимальные платежи за услуги ЖКХ приходятся на небольшие регионы с достаточно низкими доходами населения: больше, чем сегодня, население платить там все равно не сможет", - полагает председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова

В перечень коммунальных услуг в России входят отопление, водоснабжение и водоотведение, обслуживание канализации, электросети, вывоз мусора.