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Путин открыл глаза Мэй на дело Скрипалей

17:16
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Разговор премьера Британии с российским президентом был жёстким

Президенту России пришлось в очередной раз объяснять западным партнёрам, что к отравлению Скрипалей Кремль не имеет никакого отношения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о жестком разговоре Терезы Мэй с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.

«Эта часть беседы была, действительно, жесткая, предельно откровенная», - сказал Песков и уточнил, что российский лидер достаточно доходчиво объяснил Мэй всё, что требовалось по делу отравленных в Британии Скрипалей. Песков не знает, была ли она удовлетворена этими объяснениями британский премьер, пишет РБК.

Представитель Кремля напомнил, что Лондон до сих пор не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к преступлению в Солсбери, где 4 марта 2018 года при загадочных обстоятельствах были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти сразу же обвинили в этом Россию и, не предоставив доказательств, заявили, что для отравления использовался разработанный в СССР нервно-паралитический газ "Новичок". Москва на разных уровнях не раз заявляла о том, что не имеет отношения к этому инциденту и предлагала услуги своих экспертов для расследования отравления Скрипалей.

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