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На что способен новый комплекс С-500

18:27
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Скоро он поступит в войска

На вооружение российской армии скоро поступит суперсовременный ракетный комплекс С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в эфире телеканала "Россия-1".

Технические характеристики нового комплекса засекречены, но известно, что его дальность будет выше, чем у С-400. Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что его успешные испытания позволяют начать поставки в войска раньше, чем планировалось изначально.

Комплекс не имеет аналогов в мире. Он создавался с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 480 километров, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

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