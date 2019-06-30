Три смешные ситуации на саммите G20 (видео)

Политики испытали чувство неловкости

На завершившемся 29 июня саммите G20 в Осаке произошли несколько смешных случаев: политические лидеры оказывались в неловких ситуациях. Журналистам удалось снять три таких момента.

Премьер-министр Канады сел за стол переговоров, где собрались лидеры всех стран "двадцатки". Джастин Трюдо хотел поздороваться с президентом Бразилии, но тот отвернулся и пожал руку своему соседу. Трюдо очень удивился, на его лице выразилось полное непонимание.

Американский президент Дональд Трамп классически разыграл саудовского принца Мухаммеда бен Салмана. Подходя к своему месту за столом глава Белого дома похлопал сидящего лицом к столу принца по правому плечу и резко прошёл вперёд. Принц повернулся направо, но Трамп в этот момент был уже слева.

Наконец, канцлер Германии Ангела Меркель, испытывающая в последние дни проблемы со здоровьем, на встрече с Владимиром Путиным потерялась во времени и пространстве. Когда наступил момент сесть друг напротив друга канцлер Германии почему-то пошла за Путиным. Российский лидер любезно подсказал Меркель, где по протоколу находится её место, но она заняла его не сразу.