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Учёные предупредили о страшных последствиях сна рядом со смартфоном

18:41
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Специалисты советуют на ночь класть его подальше

Учёные предупредили пользователей смартфонов о смертельной опасности. Тем, кто любит класть свой гаджет под подушку, стоит задуматься. Специалисты предупреждают, что все современные электронные устройства  нагреваются во время работы, а нахождение девайса под подушкой может привести к его возгоранию из-за перегрева.

Даже если телефон лежит рядом на тумбочке, он всё равно опасен, говорят учёные. Дисплеи гаджетов излучают синий свет, который влияет на качество сна, пишет РИА ФАН.

Есть ещё одна проблема, но этот фактор пока до конца не изучен. Не исключено, что мобильные устройства способны провоцировать онкологические заболевания. Это связано с мощным электромагнитным излучением, которое специалисты сравнивают с рентгеновским.

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Ученые предупредили о страшных последствиях сна рядом со смартфоном
Ученые предупредили о страшных последствиях сна рядом со смартфоном
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