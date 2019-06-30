Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

Президент посетил Европейские игры

Владимир Путин стоя слушал украинский гимн на Европейских играх в Минске. Президент прибыл во дворец спорта "Уручье", чтобы поддержать в финале российского боксёра Муслима Гаджимагомедова в бою против белоруса Владислава Смягликова.

Далее по программе была церемония награждения спортсменов в другой весовой категории. В ней победил украинец Александр Хижняк, в его честь во дворце спорта прозвучал гимн Украины. Путин вместе со всеми присутствующими слушал украинский гимн стоя, сообщает ТАСС.

Добавим, что появление президента России в минском дворце спорта вызвало большое оживление на трибунах. После визита на спортивные соревнования Владимир Путин провёл неформальную встречу с президентами Белоруссии и Таджикистана Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном.