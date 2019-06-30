Певица пошла на поводу у политиков

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России из-за последних событий в Грузии. Джазовая исполнительница решила присоединяется к митингующим в Тбилиси, которые требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахария.

Своим подписчикам в Facebook артистка напомнила, что её последнее выступление в России прошло 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. За это её критиковали на родине.

Катамадзе добавила, что она ни разу не пела на русском языке и не выступала на концертах, финансированных российскими властями, а также на днях рождения политиков.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. На площадь перед парламентом вышли несколько десятков тысяч недовольных, катализатором протеста стал приезд российской делегации для участи с Межпарламентской ассамблеи православия. В столкновениях с полицией пострадали более 200 человек.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, позже был наложен запрет на полёты грузинских перевозчиков в Россию.