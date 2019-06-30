ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России

19:35
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Певица пошла на поводу у политиков

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от выступлений в России из-за последних событий в Грузии. Джазовая исполнительница решила присоединяется к митингующим в Тбилиси, которые требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахария.

Своим подписчикам в Facebook артистка напомнила, что её последнее выступление в России прошло 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. За это её критиковали на родине.

Катамадзе добавила, что она ни разу не пела на русском языке и не выступала на концертах, финансированных российскими властями, а также на днях рождения политиков.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. На площадь перед парламентом вышли несколько десятков тысяч недовольных, катализатором протеста стал приезд российской делегации для участи с Межпарламентской ассамблеи православия.  В столкновениях с полицией пострадали более 200 человек.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию, позже был наложен запрет на полёты грузинских перевозчиков в Россию.

Главное сегодня
Певица Нино Катамадзе
Певица Нино Катамадзе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.