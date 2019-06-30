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Как живут больные раком Сенчукова и Рыбин

19:13
  • воскресенье
  • 30 июня 2019

Супруги каждые три месяца проверяются у врачей

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова несколько лет назад узнали, что больны раком кожи. Первой заболела певица, а потом онкологию выявили и у ее мужа.

Из-за болезни супруги были вынуждены пересмотреть привычный образ жизни. Они отказались от поездок в жаркие страны и стараются избегать солнца. Сейчас Виктор и Наталья живут в Подмосковье в частном доме с садом.

"Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем", - посетовала Сенчукова, добавив, ходить по жаре ей больше не доставляет удовольствия.

Домик артистов находится в Долгопрудном около воды. "Конечно, мы стараемся находиться в тенечке... Здоровье надо беречь, а не тратить попусту", - отметила Наталья в беседе с Собеседник.Ru.

Певица не сидит без дела, она ухаживает за собственным садом. "У нас в саду есть фруктовые деревья и цветы. Мы уже едим вишню! А еще две яблони у нас сейчас плодоносят", - похвасталась Сенчукова.

Напомним, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женаты больше 20 лет. В 2018 году они признались, что оба больны раком. Артисты прошли курс лучевой терапии. Болезнь отступила, теперь артисты каждые три месяца проверяются у врачей и соблюдают особые рекомендации.

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