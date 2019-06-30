Ушла в отрыв: брошенная Купером Шейк кутит второй месяц

Модель ходит по вечеринкам практически каждый день

Ирина Шейк с мая не перестает веселиться на самых модных вечеринках США и Европы. После расставания с Брэдли Купером модель отрывается в компании друзей и позволяет себе очень откровенные наряды.

На выходных россиянку заметили на очередной тусовке. Шейк была главной звездой вечеринки, организованной модным Домом Burberry в Нью-Йорке.

Если верить отчетам папарацци, всю ночь топ-модель танцевала и развлекалась, даже не вспоминая Брэдли. Подтверждением тому служат фото из Instagram, на которых Ирина запечатлена с мужчинами и девушками. Практически на всех снимках лицо Шейк украшает широкая улыбка.

Напомним, роман Шейк и Купера начался в 2015 году. Вскоре актер сделал своей возлюбленной предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Зато Ирина родила Брэдли дочку. Малышку назвали Лея. Сейчас девочке два годика.

В мае 2019 года появились первые слухи о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера. Сначала сообщалось, что модель и актер расстались из-за его романа с Леди Гагой, а потом появилась информация о том, что Купер не захотел брать росиянку в жены.