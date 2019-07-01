Пристыженная грузинская певица пожалела о своем выпаде против России

Ей пришлось удалять пост в соцсети

Грузинской джазовой певице и композитору Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России, напомнили о совести.

Артистка написала в Facebook, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня стало последним в России. Она назвала Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии.

"Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера!" - написала Катамадзе в Facebook после того, как общественность потребовала от нее выразить свою позицию по поводу протестов в Тбилиси.

1 июля стало известно, что Нино Катамадзе по какой-то причине удалила свой пост в соцсети.

Член экспертного Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян рассказал ТВЦ.RU, что у 46-летней грузинской певицы мало поклонников в России. "Конечно, есть почитатели джазовой музыки, и они безусловно будут о ней горевать, но большинство россиян не знает о ней ничего. Вот если бы сейчас впервые Кикабидзе объявил о том, что заканчивает концертную деятельность в России, то, конечно, о нем бы многие сожалели. Но он по крайней мере последователен и в последние 11 лет в Россию не приезжает. Его, безусловно, можно уважать за принципиальность, пусть даже его позиция мне и не близка. А эта дама спокойно зарабатывала в России, как вдруг ее затравили в Грузии и она опомнилась. Ей судья только ее советь, если, конечно, она у нее есть", - заявил Манукян.

Телеведущий Владимир Соловьев тоже усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России. "Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?" - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, отношения между Россией и Грузией обострились 20 июня из-за антиправительственных и антироссийских акций протеста. Митингующих возмутило, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу, занял кресло спикера грузинского парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.