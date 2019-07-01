Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Жителей Дамаска разбудили звуки взрывов и вспышки

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, целью которой были города Дамаск и Хомс. Ночью жителей сирийской столицы разбудили звуки взрывов и вспышки. Кадры с места событий распространило агентство SANA. По его данным, в результате атаки погибли четыре человека, более 20 получили ранения.

Между тем, в провинции Хомс ждут новых беженцев из печально известного лагеря "Рукбан". Пять Центров временного размещения приняли уже 14 тысяч человек. Большинство из них вернулись в свои дома.

Это то немногое, что восьмилетний Омар освоил из школьной программы. Считать умеет, писать нет. В Центре временного размещения он сможет наверстать упущенное. Центр располагается в здании школы. Однако все классы обустроены под жилые помещения, потому на уроки дети ходят в другую школу - буквально через дорогу.

"У этих детей в "Рукбане" не было ничего - ни школы, ни детского сада. Да обычных детских радостей не было. А здесь мы их приучаем к нормальной жизни. Здесь они снова начали улыбаться", - сказала Мунтаха Али Халед.

Каждому бежавшему из "Рукбана" есть, что рассказать о лагере смерти.

"Когда боевики захватили Пальмиру, я с семьёй хотел бежать в Хомс. Но нам сказали, что там нас ждёт тюрьма и посоветовали ехать в "Рукбан". Он и стал настоящей тюрьмой", - заявил Мухаммед Салех аль Фажер.

Бывшие узники "Рукбана" говорят о том, что правят бал в лагере американцы. Вместе с тем, ни одного иностранца замечено не было.

"Настоящие хозяева лагеря - американцы. Они поставили управлять лагерем боевиков. Самих американцев я ни разу не видел. Они патрулировали периметр, но в "Рукбан" никогда не заходили", - пояснил Мухаммед Хлейн.

Видео: как российские военные помогают беженцам в Сирии

Боевики установили свои порядки. За все в "Рукбане" нужно платить: хлеб, воду и лекарства.

"В лагере мы не могли получить никакой медицинской помощи вообще. Говорят, там был медпункт, но любой приём - платный. Цены завышены в десятки раз. У меня не было таких денег", - рассказал Аднанш Халеш.

Сейчас бежавшие из "Рукбана" также проживают в лагере. Однако условия, говорят, не сравнить.

"Здесь за мной смотрят врачи, у меня есть еда, вода. Я могу нормально помыться, в конце концов. А в "Рукбане" был просто ад", - сообщил Асим Хлои.

Помощь беженцам - первостепенная задача государства.

"В Хомсе пять таких центров. Всего через них прошли 14 тысяч бежавших из "Рукбана". Для них это своего рода реабилитационные центры. Большинство сейчас уже дома. Здесь осталось всего 346 человек. Но мы ждём новых беженцев из "Рукбана", - заявил начальник Центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.

В "лагере смерти" остаются десятки тысяч человек. Боевики не идут на переговоры. Узники пытаются бежать хитростью. Главное, что у них есть, куда стремиться. В Хомсе и других городах этих людей ждёт помощь и поддержка.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.

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