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"96-й квартал" Зеленского разочаровал украинцев

08:27
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Избрание шоумена главой государства стало большой ошибкой страны

Украинцы совершили ошибку, избрав Владимира Зеленского своим президентом. Новый глава государства не выполняет ни одно из своих предвыборных обещаний.

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Такое мнение выразил депутат Верховной рады и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Ни освобождение пленных, ни регулирование тарифов ЖКХ, ни прекращение войны в Донбассе не интересуют Зеленского, передает "Газета.Ru".

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране <…> Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", - привел пример Рабинович. Депутат тоже голосовал за Зеленского на выборах, но признал, что ошибся и теперь страна превращается в "96-й квартал".

Прекращение войны в Донбассе и обмен военнопленных было один из главных предвыборных обещаний новоизбранного Зеленского. Однако некоторое время спустя он заявил, что военнослужащие Украины будут жестко отвечать на обстрелы на юго-востоке.

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