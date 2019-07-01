"96-й квартал" Зеленского разочаровал украинцев

Избрание шоумена главой государства стало большой ошибкой страны

Украинцы совершили ошибку, избрав Владимира Зеленского своим президентом. Новый глава государства не выполняет ни одно из своих предвыборных обещаний.

Такое мнение выразил депутат Верховной рады и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Ни освобождение пленных, ни регулирование тарифов ЖКХ, ни прекращение войны в Донбассе не интересуют Зеленского, передает "Газета.Ru".

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране <…> Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", - привел пример Рабинович. Депутат тоже голосовал за Зеленского на выборах, но признал, что ошибся и теперь страна превращается в "96-й квартал".

Прекращение войны в Донбассе и обмен военнопленных было один из главных предвыборных обещаний новоизбранного Зеленского. Однако некоторое время спустя он заявил, что военнослужащие Украины будут жестко отвечать на обстрелы на юго-востоке.