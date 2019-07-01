Европейские игры в Минске завершились триумфом России

Наши спортсмены показали, что они готовы к предстоящей Олимпиаде

В Минске в воскресенье прошла церемония закрытия вторых Европейских игр. На ней присутствовал президент России. Ранее в этот же день Владимир Путин посетил соревнования по боксу и спортивной гимнастике и встретился с российскими спортсменами. Наша сборная уверенно выиграла общекомандный зачёт, завоевав 44 золотых , 23 серебряных и 42 бронзовых медалей. Российский президент также пообщался в неформальной обстановке со своими белорусским и таджикским коллегами - Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном.

Владимира Путина Александр Лукашенко принимал в резиденции "Заславль". Встреча прошла в неформальной обстановке. Беседку (см. видео) Лукашенко в свое время подарил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Для российского лидера белорусский коллега тоже приготовил несколько подарков с символикой прошедших Европейских игр.

К беседе лидеров уже позже присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Встретиться в трёхстороннем формате лидеры договорились несколько недель назад, на саммите ШОС в Бишкеке.

Показать свою резиденцию коллегам белорусский президент решил из электрокара, по-хозяйски сев за руль. Для протокольной фотографии российскому президенту пришлось снять галстук. За обедом лидеры еще раз пообщались в неформальной обстановке и втроем направились на церемонию закрытия Европейских игр. Борьба за медали шла даже в последний день.

Над рингом поднимается российский триколор. Звучит гимн нашей страны. Россия - безоговорочный лидер. В копилке нашей сборной 109 медалей. Отрыв от ближайших соперников - сборной Белоруссии - колоссальный. Медалей у них на сорок меньше.

За поединком внимательно следил Владимир Путин, другие высокие гости не упустили шанс сфотографироваться с российским президентом.

В Минске у Путина была насыщенная программа. Один из важных пунктов - встреча с президентом международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

"Для всех любителей спорта ваш приезд в Белоруссию это - большое событие. Показывает интерес Международного олимпийского комитета к соревнованиям подобного рода. Это еще больше повышает ценность медалей, которые здесь завоевываются", - сказал Путин.

Глава МОК отметил спортивные успехи россиян и высокой уровень организации Европейских игр. В Минск Путин и Бах прилетели с саммита "Большой двадцатки".

"В Осаке мы видели друг друга только через стол. Я, конечно, хотел Вас поздравить с количеством медалей, которые ваша команда здесь завоёвывает. Надо учитывать, что эти соревнования являются квалификацией к Играм в Токио", - отметил Бах.

Видео: Путин встал во время исполнения украинского гимна в Минске

Европейские игры - мощный трамплин для будущих спортивных побед, отмечает президент, общаясь с российскими атлетами.

"Ребята, это я вам должен аплодировать за ваши результаты. Вторые игры, трудно с чем-то сравнивать, но впечатляет, конечно", - сказал российский лидер.

Путину спортсмены подарили куртку, которую он тут же примерил. Спортсмены долго не хотели отпускать президента.

Европейские игры - соревнования региональные. Квалификация к предстоящей Олимпиаде. Проходят с 2015 года, раз в четыре года, пока лишь по летним видам спорта. Стран-участниц - 50. Первые соревнования принял Баку. Теперь Минск, куда приехали более 4000 спортсменов. На очереди - польский Краков, где игры пройдут в 2023 году.

Матвей Шестаков, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".

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