Какие законы вступили в силу с 1 июля

Увеличение соцвыплат и новые правила продажи молочки. Что изменилось еще?

С 1 июля вступили в силу сразу несколько нововведений в российском законодательстве. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одно из них касается защиты прав дольщиков. Теперь все средства покупателей квартир будут храниться на специальных эскроу-счетах. Застройщики не смогут ими воспользоваться вплоть до сдачи дома в эксплуатацию, а на этапе работ их будут кредитовать банки. Эта мера должна исключить появление новых обманутых вкладчиков.

Почти вдвое - с 5,5 до 10 тысяч - выросли ежемесячные выплаты неработающим родителям или опекунам детей-инвалидов. Кроме того, с 1 июля вводятся новые правила продажи молочной продукции - натуральные товары без заменителей будут размещены на отдельных полках с соответствующей надписью. А вся новая обувь - импортная или сделанная в России - теперь подлежит обязательной маркировке - с информацией о бренде, размере и материале.

Подробнее об изменениях читайте в материале ТВЦ.RU "Жизнь россиян сильно изменится с 1 июля"

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