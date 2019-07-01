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Видео затонувшего после ливня города в Красноярском крае

08:44
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Жители Сибири делятся в соцсетях страшными кадрами

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр". Из-за сильных дождей и таяния снега в Саянских горах в воскресенье вечером значительно поднялся уровень воды в реке Кан.

Подтоплено 117 дачных участков, а также  59 придомовых территории в частном секторе, эвакуированы 58 человек. Из Красноярска прибыл отряд спасателей со спецтехникой. Сотрудники МЧС проверяют, необходима ли помощь тем, кто решил остаться в домах, попавших в зону наводнения. На месте создан оперативный штаб, организованы пункты временного пребывания.

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