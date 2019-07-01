Смертельное восхождение: стала известна судьба заблудившихся на Эльбрусе туристов

В ходе спасательной операции произошла трагедия

На Эльбрусе произошло ЧП. Спасатели МЧС несколько часов вели поиск туристов, которые сбились с пути при прохождении горного маршрута. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Речь идет о десяти альпинистах - это наши соотечественники и граждане Ирландии. Их обнаружили после сигнала тревоги на высоте свыше пяти тысяч метров и организовали спуск. В ходе спасательной операции один иностранец скончался, предположительно, из-за сердечной недостаточности. Его тело передали оперативникам. Остальных альпинистов доставили на базу в Азау, медицинская помощь им не потребовалась.

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