Почему провалился экстренный саммит Евросоюза

Единой Европе пришел конец?

Работа экстренного саммита Евросоюза приостановлена. 28 глав государств и правительств в очередной раз не могут договориться, кто займет ключевые посты в сообществе и будет руководить им до 2024 года. На кону - должности председателя Еврокомиссии, Европейского совета, Центробанка и Европарламента, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам. Ранее лидеры уже дважды собирались, чтобы определиться с кандидатами, но не добились результатов. Кажется, легче выбрать Папу Римского, грустно шутили участники экстренного саммита ЕС. С выборов в Европарламент прошел уже месяц, а европейские лидеры никак не могут договориться, кому достанется кресло Жан-Клода Юнкера.

"Предпочитаю оставить деньги в кармане", - заявил Юнкер в ответ на вопрос о том, на кого он будет делать ставки.

Ставки и правда делать сложно. Вопрос: кто займет руководящие посты в ЕС - сумел рассорить даже ближайших союзников. Эммануэль Макрон категорически отказался поддерживать ставленника Ангелы Меркель. Для французского президента, который намерен затеять большую перестройку общего европейского дома, принципиально, чтобы в Брюсселе поддерживали проект его реформ.

"Через два дня после выборов я прямо сказал, каковы были наши приоритеты: во-первых, чтобы эти кандидатуры имели четкую программу и общую повестку дня, в основе которой наши амбициозные планы по вопросу климата, экономического и социального проекта", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Таким кандидатом Макрон видит бывшего министра иностранных дел Франции и главного переговорщика по Brexit Мишеля Барнье. Но многие соседи по Еврозоне не хотят отдавать ключевой пост Парижу. В числе претендентов также называют первого заместителя Юнкера, голландца Франса Тиммерманса. Правда, страны Вышеградской четверки уже заявили: заблокируют любые попытки сделать социалиста Тиммерманса главой Еврокомиссии.

"Господин Тиммерманс в прошлом не очень позитивно относился к нашему региону, поэтому нам нужен тот, кто объединить Европу, а не разделит еще больше", - пояснил премьер-министр Чехии Андрей Бабич.

А Европейская народная партия - ведущая фракция Европарламента - и вовсе продолжает настаивать на своем кандидате – это немец Манфреде Вебере. Еще недавно он считался самым вероятным приемником Юнкера. Но после того, как ЕНП не смогла набрать большинства на выборах, позиции Берлина пошатнулись.

"Судя по тому, как идут дела, сегодняшняя дискуссия не будет простой. Мягко говоря. Но мы постараемся быть конструктивными", заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Старания, как уже пишут многие СМИ, рискуют растянуться до утра. В программе саммита появился не значившийся до этого "деловой завтрак" для лидеров государств.

Ранее европейские лидеры уже дважды проваливали переговоры по этому важнейшему для Единой Европы вопросу. На этот раз договориться - дело принципа. Во вторник первое заседание нового Европарламента, на котором должны быть представлены кандидаты на посты в новой Еврокомиссии.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра".

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