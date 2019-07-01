"А где папа?" Брошенная дочь каждый день ждет Аршавина

Футболист оформляет развод и веселится с новыми подругами

Андрей Аршавин ушел от жены Алисы несколько месяцев назад. Сейчас футболист оформляет развод и веселится с новыми подругами. О дочери и супруге спортсмен даже не вспоминает. По крайней мере, так считает Алиса.

Двухлетняя Есения страдает из-за нерадивого отца. "Аршавин не согласился прописать наследницу в одной из своих квартир. В ясли, детский сад, поликлинику ребенка невозможно устроить без наличия у него регистрации", - рассказал адвокат жены футболиста Александр Добровинский.

По его словам, Алиса с детьми живет в доме, который по документам принадлежит маме Андрея. Женщина может в любой момент выгнать невестку. Есения же очень скучает по папе. Девочка каждый день ждет его появления. "Дочь, естественно, спрашивает, где папа, его поведение просто необъяснимо", — цитирует "СтарХит" адвоката.

Юристы Алисы Аршавиной пытаются получить с Андрея алименты на Есению. Спортсмена уже обязали платить 350 тысяч в месяц, но он оспаривает это, поскольку содержит троих старших детей от гражданского брака с Юлией Барановской.

Напомним, Алиса и Андрей встречались несколько лет, а поженились в сентябре 2016 года. В октябре следующего года стало известно о разводе. По словам женщины, это случилось из-за многочисленных измен футболиста. После развода Аршавин начал плотно общаться с детьми Барановской.