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Малахов рассказал о болезни сына

08:44
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Проказы вышли малышу боком

Телеведущий Андрей Малахов рассказала, что его полуторогодовалый сын Саша научился пользоваться поливальным шлангом и подхватил простуду. 

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47-летний телеведущий, обсуждая тему воспитания детей, рассказал в эфире программы "Привет, Андрей!", что недавно его ребенок простудился во время игры со шлангом. "И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38. Со свечкой спал всю ночь. Зато поливает. Все полито, что можно и нельзя", - заявил Малахов. 

Ранее жена Малахова сняла его на видео во время позднего ужина. На кадрах видно, что телеведущий, который раньше хвастался своей спортивной фигурой, отрастил живот

Напомним, Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой - дочери издателя Виктора Шкулева. Их сын родился в ноябре 2017 года. 

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