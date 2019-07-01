Малахов рассказал о болезни сына

Проказы вышли малышу боком

Телеведущий Андрей Малахов рассказала, что его полуторогодовалый сын Саша научился пользоваться поливальным шлангом и подхватил простуду.

47-летний телеведущий, обсуждая тему воспитания детей, рассказал в эфире программы "Привет, Андрей!", что недавно его ребенок простудился во время игры со шлангом. "И до такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38. Со свечкой спал всю ночь. Зато поливает. Все полито, что можно и нельзя", - заявил Малахов.

Ранее жена Малахова сняла его на видео во время позднего ужина. На кадрах видно, что телеведущий, который раньше хвастался своей спортивной фигурой, отрастил живот.

Напомним, Андрей Малахов с 2011 года женат на Наталье Шкулевой - дочери издателя Виктора Шкулева. Их сын родился в ноябре 2017 года.