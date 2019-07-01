Порошенко набивает себе цену на фоне неудач Зеленского

С Украиной перестали считаться после смены власти

Экс-президент Украины Петр Порошенко решил высказаться об итогах саммита G20, который прошел на минувшей неделе в японской Осаке.

Бывший глава государства расстроился, что Украину пытаются оттеснить на "обочину мировой политики" и предложил Владимиру Зеленскому свою помощь и услуги. Порошенко заметил, что на саммите никто не контактировал с новой властью по вопросам переговоров с Россией, пишет "Газета.Ru".

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине — без Украины. <…> Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии — мы всегда готовы", - обратился Порошенко к команде Зеленского.

Ранее Порошенко выразил негодование тем, что никто не предупредил Киев о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Японии. За пять лет президентства шоколадного магната, никто из "западных стран не позволял себе так вести".