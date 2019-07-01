"Опять ждем ребеночка?" Мария Порошина огорошила фанатов

Актриса не может остановиться

45-летнюю актрису Марию Порошину, которая полгода назад в шестой раз стала мамой, заподозрили в новой беременности.

Актриса театра и кино выложила в Instagram несколько снимков, которые навели поклонников на мысль о шестой беременности Порошиной. На одном фото она прислонилась к дереву и положила руку на живот. "Загадочно стоит", "Опять ждем ребеночка?", "А рука на животе, как беременная" - написали интернет-пользователи.

Кроме того, Порошина опубликовала снимок, на котором она стоит в купальнике на берегу Каспийского моря. В кадр попала только верхняя часть актрисы - Порошина будто не хочет показывать округлившийся животик. Впрочем, не исключено, что она еще не пришла в форму, поэтому не показывает фигуру.

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака. Кто стал отцом Андрея, пятого ребенка Порошиной, остается загадкой.