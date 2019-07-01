ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Опять ждем ребеночка?" Мария Порошина огорошила фанатов

09:19
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Актриса не может остановиться

45-летнюю актрису Марию Порошину, которая полгода назад в шестой раз стала мамой, заподозрили в новой беременности. 

Мария Порошина увезла детей из Москвы
В семье Марии Порошиной произошло страшное горе
45-летняя Порошина родила пятого ребенка

Актриса театра и кино выложила в Instagram несколько снимков, которые навели поклонников на мысль о шестой беременности Порошиной. На одном фото она прислонилась к дереву и положила руку на живот. "Загадочно стоит", "Опять ждем ребеночка?", "А рука на животе, как беременная" - написали интернет-пользователи. 

Кроме того, Порошина опубликовала снимок, на котором она стоит в купальнике на берегу Каспийского моря. В кадр попала только верхняя часть актрисы - Порошина будто не хочет показывать округлившийся животик. Впрочем, не исключено, что она еще не пришла в форму, поэтому не показывает фигуру. 

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. В сентябре 2018 года актриса решила расстаться с Древновым после 17 лет брака. Кто стал отцом Андрея, пятого ребенка Порошиной, остается загадкой. 

Читайте также:
Новости по теме
Мария Порошина
Мария Порошина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.