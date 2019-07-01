Телевизор заменяет россиянам театры, музеи и кафе

Также жители нашей страны стали меньше читать книги

Больше половины россиян не ходят в театры, на концерты и в кафе, когда у них есть свободное время.

Вместо этого они предпочитают проводить досуг перед телевизором. Каждый второй россиянин (53%) ежедневно смотрит фильмы, сериалы и прочие телепередачи, еще 26% делают это не реже одного раза в неделю, пишет газета "Известия". На втором месте по популярности – встреча с друзьями и прием гостей. Более трети опрошенных встречаются с товарищами каждый день, а также ходят в гости к родственникам.

Самые непопулярные виды досуга в нашей стране — это посещение театров, выставок, музеев и концертов. При этом большая половина россиян никогда не ходили в театры или музеи, а также никогда не видели выступление любимого артиста вживую. Около половины респондентов (47%) не ходят в бары и кафе.

Специалисты объясняют это низким финансовым положением – россияне предпочитают незатратные формы досуга. Однако в то же время за последние 25 лет россияне стали меньше читать художественную литературу, что нельзя отнести к дорогому времяпрепровождению. 28% респондентов не читают книги в принципе и только лишь 14% делают это каждый день.