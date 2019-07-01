ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото болезненно худого Игоря Крутого слили в Сеть

09:57
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Маэстро плохо выглядит

Поклонников композитора Игоря Крутого, который ради шутки набил себе временную татуировку, обеспокоила его болезненная худоба.  
"Боже, что с ним?": Игорь Крутой поразил болезненной худобой

В интернете появилась необычная фотография 64-летнего народного артиста России. Крутой позирует перед камерой в тельняшке, а также с татуировкой скрипичного ключа на плече и надписью "Я крутой!" Этот рисунок композитору нанесли ради съемок, детали которых пока держатся в секрете. 

Журналисты и фанаты Игоря Крутого обратили внимание на то, как сильно за последнее время похудел композитор. Его лицо осунулось, под глазами залегли мешки, а на руках отчетливее проступили вены. Интернет-пользователи пожелали мэтру здоровья. 

Это уже не первый раз, когда общественность выражает обеспокоенность здоровьем Крутого. Ранее певец Иосиф Кобзон сообщил, что у композитора обнаружили рак. Представители музыканта опровергли эту информацию, но они не объяснили, почему за последние годы Крутой похудел на 20 килограммов. 

Читайте также:
Новости по теме
Композитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.