Фото болезненно худого Игоря Крутого слили в Сеть

Маэстро плохо выглядит

Поклонников композитора Игоря Крутого, который ради шутки набил себе временную татуировку, обеспокоила его болезненная худоба.

В интернете появилась необычная фотография 64-летнего народного артиста России. Крутой позирует перед камерой в тельняшке, а также с татуировкой скрипичного ключа на плече и надписью "Я крутой!" Этот рисунок композитору нанесли ради съемок, детали которых пока держатся в секрете.

Журналисты и фанаты Игоря Крутого обратили внимание на то, как сильно за последнее время похудел композитор. Его лицо осунулось, под глазами залегли мешки, а на руках отчетливее проступили вены. Интернет-пользователи пожелали мэтру здоровья.

Это уже не первый раз, когда общественность выражает обеспокоенность здоровьем Крутого. Ранее певец Иосиф Кобзон сообщил, что у композитора обнаружили рак. Представители музыканта опровергли эту информацию, но они не объяснили, почему за последние годы Крутой похудел на 20 килограммов.