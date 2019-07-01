Как распознать у себя болезнь сердца

Врачи назвали четыре нетипичных признака болезней самого важного органа

Кардиологи перечислили признаки, которые обычно ошибочно не связывают с болезнями сердца, постольку боли в груди, отдышка и учащение пульса являются не единственными симптомами.

Так, следует обращать внимание на отечность конечностей. Тяжесть, усталость в ногах может стать признаком развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако обычно люди списывают эти симптомы на усталость ног.

Второй неочевидный признак – облысение по мужскому типу, то есть когда волосы выпадают в теменной и лобной областях. Ученые выяснили, что у лысеющих мужчин риск заработать болезнь сердца на 23% выше, пишет газета "Известия".

Также стоит обратить внимание на появление желтых бугров на коже – это свидетельствует о нарушении липидного обмена в организме, что в последствии может привести человека "в группу риска".

И последнее, что не стоит упускать из внимания, это воспаление десен. Чаще всего это указывает на заболевание в ротовой полости, но в то же время может говорить о проблемах с кровеносной системой.