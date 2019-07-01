Отдых в Таиланде подорожает для россиян

Власти начнут заботиться о здоровье туристов

В Таиланде могут ввести обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.

Стоимость страховки составит 20 бат или 65 центов, оплатить ее нужно будет при въезде в страну. Эти деньги пойдут в специальный фонд для покрытия расходов на лечение или репатриацию.

Страховой полис покроет около 32 тысяч долларов в случае смерти и 16 тысяч долларов в случае ранения в результате несчастного случая, пишет "Газета.Ru".

Ожидается, что в 2019 году Таиланд посетят 40 миллионов человек. При таком огромном потоке несчастных случаев не избежать. Принудительную страховку начнут тестировать в провинции Накхоннайок, куда туристы обычно приезжают за экстремальными видами спорта.