Элитным британским спортсменам простили употребление допинга

В списке - олимпийский призер и спортивная икона страны

Международная ассоциация федераций легкоатлетов скрыла положительные результаты допинг-тестов некоторых британских спортсменов. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD. Журналисты изучили отчёт парижской прокуратуры, которая расследовала дело о коррупции. В материалах нашли письмо от 2014 года со списком "паспортов крови". Они принадлежали элитным легкоатлетам из Великобритании, включая олимпийского призёра.

"Один из крупнейших скандалов в истории мирового спорта", "шокирующие действия недобросовестных чиновников". Журналисты канала ARD не скупятся на эпитеты, публикуя новую порцию разоблачений против Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Расследование по этому делу четыре года вела парижская прокуратура. Отчет следователей оказался в распоряжении редакции. В увесистом документе - свидетельства сотен преступлений, в том числе связанных с применением допинга. На руках сотрудников ассоциации был целый список спортсменов, в крови которых обнаружили запрещенные к применению вещества. Но обнародовать эту информацию они не спешили.

"Мы были поражены, обнаружив в этом списке некоторых элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского призёра и спортивную икону страны. Вопрос, который мы задаём себе, заключается в том, почему IAAF не призвала британскую федерацию лёгкой атлетики применить санкции к этим атлетам", - сказано в письме, автором которого является бывший казначей IAAF и экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев (цитата по Sportschau.de).

Во главе коррупционных схем стоял бывший глава ассоциации Ламин Диак. В преступлениях был замешан и его сын. Вместе они отмывали деньги, брали взятки, шантажировали нечестных на руку спортсменов, подкупали чиновников во время проведения кампаний по выбору стран-хозяек крупных международных соревнований. Обоим предъявлены официальные обвинения. Дела переданы в суд.

"Если оценивать скандалы в международном спорте по десятибалльной шкале, то этот тянет на все десять. Полный спектр преступлений: от шантажа до подкупа голосов. Это совершенно несовместимо с идеалами спорта", - заявил бывший президент Немецкой ассоциации легкой атлетики Клеменс Прокоп.

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На положительные допинг-пробы спортивные функционеры готовы были закрыть глаза за шестизначную сумму. Размер взятки мог достигать 700 тысяч евро. Таким образом, отцу и сыну Диак удалось заработать почти 3,5 миллиона евро. При этом действовали чиновники избирательно. Британцев не дисквалифицировали - атлеты из Соединенного Королевства продолжали выступать на соревнованиях и завоёвывать своей стране медали. А вот к россиянам применяли унизительные санкции.

"Избирательный подход мы видим. Не только в России и не только в Британии были положительные пробы. У кенийцев, например, у ямайцев и даже у американцев были всякие разные истории, которые всплывают", - рассказал шеф отдела информации издания "Спорт-экспресс" Олег Шамонаев.

Очевидно, в дела большого спорта вмешалась политика. В 2015 году после скандала с допинг-пробами российская сборная по легкой атлетике была дисквалифицирована. Нашим атлетам запретили выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Санкции неоднократно продлевались. В очередной раз - около месяца назад. Никаких пояснений и возможных сроков восстановления не называется.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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