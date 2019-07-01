Подари жизнь: маленького Влада спасет лекарство за 900 тысяч рублей

У семьи нет таких денег

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Влада Верницкого. Мальчику всего два года. У него злокачественная опухоль четвертой стадии. Необходима химиотерапия и дорогостоящий препарат. Лечение обойдётся в 900 тысяч рублей. Помочь может каждый из нас.

Никакие игрушки уже не радуют. И солдатик уже не тот, и машинка. Только веселые мультяшные персонажи, сменяя друг друга, нет-нет да вызовут улыбку. Ещё спокойный мамин голос успокоит и утешит.

За те несколько месяцев, что Влад живет в больничной палате, словоохотливого и общительного мальчугана не узнать. Он совсем перестал говорить и почти не смеется. Зато, сжав кулаки, запросто может за себя постоять. Мама Влада постоянно плачет. Навзрыд и про себя. Потихоньку и в голос. Опустошенность, потухший взгляд - вот ее будни.

"Это когда ад на земле наступает, уходит земля из-под ног, когда рушится всё", - сказала мама Влада Лилия Верницкая.

Эта новость обрушилась на Верницких под бой курантов. 31 декабря ребенка положили на операцию, после которой родителям озвучили диагноз сына - ганглионейробластома, четвертая стадия. А ведь ничто не предвещало. После ангины и ОРВИ - обычных детских болячек - Влад начал прихрамывать, стал плохо видеть, появилась общая слабость. В городской Сочинской больнице сделали все необходимые исследования, направили на лечение в Краснодар. Уже оттуда мальчика перевели на лечение в Москву, в Центр имени Димы Рогачева.

Агрессивная опухоль надежно спряталась. Из забрюшинного пространства достать ее полностью хирургическим путем невозможно - новообразование переплелось с жизненно важными сосудами и артериями. Потому 30% опухоли не удалено. Метастазы поразили костный мозг и кости черепа.

Сильнодействующая терапия не дает эффекта. От препаратов в высоких дозах детский организм держится из последних сил.

"На данный момент он прошел шесть курсов химиотерапии и предстоит еще пройти высокодозную химиотерапию - так называемую трансплантацию периферических стволовых клеток. И перед трансплантацией периферических стволовых клеток мы делаем MIBG терапию, чтобы повысить шансы на выживаемость", - рассказала врач, детский онколог отделения клинической онкологии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России Наталья Андреева.

MIBG-терапия - это лечение веществом, которое помечено радиоактивным йодом. Препарат вводится в кровь всего раз и концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. В мировой практике радиоактивный йод применяют более десяти лет. Долгое время больных вывозили на лечение за границу. Теперь такой метод лечения активно практикуют и в нашей стране.

"Вполне вероятно, что все клетки умрут после этой терапии. Но он все равно получит высокодозную химиотерапию - это, так сказать, закрепление ответа, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо", - заключила Андреева.

MIBG -терапия увеличивает шансы на выздоровление. Достаточно купить радиофармпрепарат. Однако его стоимость - 900 тысяч рублей. У семьи нет таких денег. Помочь Владу может каждый, отправив любую сумму в тексте SMS на номер 6162. Влад обещает терпеть. Сколько потребуется. Лишь бы вернуться здоровым к папе и морю.

Анастасия Мартынова, Алексей Овчинников, "ТВ Центр", Москва.