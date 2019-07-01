"Чихать ему на пленных": Зеленский взял курс на войну

Президента Украины призвали очнуться

На Украине стартуют ежегодные военные учения - "Си Бриз" (Sea Breeze). В них примут участие 19 стран, в том числе США, Великобритания, Франция и другие. Наши военные сообщили, что уже начали следить за американскими кораблями в акватории Чёрного моря. А на юго-востоке Украины подводят итоги разведения сил в Станице Луганской.

Разведение сил в станице Луганская завершено. Мониторинговая миссия ОБСЕ получила соответствующие ноты от украинского МИД и командования ополчения ЛНР. В понедельник представители международной организации официально подтвердили факт разведения. Президент Украины отреагировал в соцсети.

"Сегодня произошло очень важное событие. В станице Луганской разведены войска с обеих сторон. Это зафиксировала и подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ. Мне кажется, это первый шаг к полному прекращению огня по всей линии разграничения, который стал возможен благодаря разблокированию Минского процесса. Я не хочу вам обещать, что уже завтра будет мир, но появилась надежда на завершение горячей фазы войны. Но мне кажется, это наш первый реальный успех", - прокомментировал Владимир Зеленский.

Полушепот и испуганный вид наводит на мысли - то ли новость разбудила Зеленского, и он еще не окончательно проснулся, то ли опасается, чтобы его никто не услышал. В непризнанных республиках отвод сил ВСУ приветствовали, но заметили, что это лишь начало выполнения Киевом обязательств, которые были согласованы уже очень давно.

"Украинская сторона наконец-то закончила разведение на участке станицы Луганской... Хочу отметить, что разведение сил и средств должно было произойти ещё три года назад, 81 раз Киев саботировал его начало. Теперь Украина должна восстановить паритет на двух других участках в районе села Петровское и Золотого", - указал министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Кроме того, глава МИД ЛНР подчеркнул, что необходимо безотлагательно приступить к согласованию порядка введения в силу закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера, также предложенной уже более трех лет назад. Готовы ли на это нынешние киевские власти - большой вопрос. Пока все больше звучат лишь противоречивые заявления и обещания, а самые скромные шаги представляются как выдающиеся успехи. На международных встречах Зеленский апеллирует к лидерам Франции и Германии о продлении антироссийских санкций.

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"Здесь война, и люди говорят: цена мира - это то, что Донбасс получит особые права в области языковой политики, гуманитарной. Там не будет закон о декоммунизации действовать. Любой немец, любой француз скажет: а в чем проблема? И я лично считаю: а в чем проблема? Я вообще бы хотел, чтобы закон о декоммунизации в остальной части Украины отменили. Но уж точно, если мы надеемся вернуться в Донецк и первым делом установить на местном телевидении квоты на русский язык, мы не вернемся туда никогда", - заявил политолог Олег Волошин.

"Сегодня четко прочерчена линия нового президента - это НАТО, это война, это нет переговорам и это чихать ему на пленных. Ни одного действия он не сделал. Все, что он слышал - нам поможет Франция, нам поможет Германия. Да Франция и Германия о себе думает. Очнись уже! Об Украине должен думать ее президент", - раскритиковал Зеленского депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

И президент думает по-своему. В северо-западной части Черного моря сегодня начинаются масштабные международные учения "Си Бриз". В течение нескольких дней в Одессу прибывали военно-транспортные самолеты и корабли НАТО. По словам экспертов, украинская сторона попытается максимально насытить эти учения угрозами для России и попросит своих партнеров проводить их как можно ближе к территориальным водам России. В нашем МИД планы США и Украины проводить маневры в Черном море назвали опасными.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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