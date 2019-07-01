Появились страшные кадры из затопленных городов в Сибири

Местным жителям приходится перемещаться на лодках

В Иркутской области, которая переживает сильнейшее за 20 лет наводнение, стихия пошла на спад. Уровень воды снизился, но всё ещё превышает критическую отметку. Пострадавших - более 30 тысяч. Они уже начали получать финансовую помощь. А в Красноярском крае паводок только набирает обороты - за сутки эвакуировали 200 человек.

Вслед за Иркутской областью большая вода пришла и в Красноярский край. Самая сложная ситуация сейчас в городе Канск. По данным МЧС, уровень воды в реке Кан достиг 436 сантиметров - это почти на метр выше критической отметки, и при этом продолжает подниматься. Уже эвакуировано 58 человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Огороды вместе с грядками превратились в огромные лужи. Автомобиль, словно прогулочный катер, рассекает волны. Местным жителям приходится перемещаться на лодках. Они, правда, есть далеко не у всех - спасают резиновые сапоги. В них хотя бы можно преодолеть самые затопленные участки - кое-где вода по колено. Некоторые населенные пункты отрезаны от большой земли.

Видео: Путин срочно прилетел в затопленную Иркутскую область

В Канске последствия наводнения устраняют без перерыва и отдыха. Обустроены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Прогноз синоптиков неутешительный - в ближайшее время в регионе обещают ливневые дожди. Существует угроза подтопления еще нескольких населенных пунктов.

В Иркутской области вода, наконец, пошла на спад, но все еще превышает критическую отметку. Сейчас в регионе ведутся восстановительные работы и подсчитывают нанесенный стихией ущерб. Начались первые выплаты и компенсации пострадавшим. Число нуждающихся в помощи превысило 30 тысяч человек. Подтопленными остаются более полутора тысяч жилых построек. Водой залиты целые микрорайоны отдельных городов. По-прежнему перекрыты федеральные трассы. На подъезде - многокилометровые пробки. К ликвидации последствий подключились военные.

"Осуществлена погрузка для отправки в Иркутскую область с целью оказания помощи местному населению. В связи со стихийными бедствиями, которые произошли в данном регионе, отделение полевого хлебозавода выдвигается туда с целью выпечки хлеба", - заявил военнослужащий ЦВО Евгений Ищенко.

Накануне из Москвы самолетом Ил-76 в Иркутск привезли надувные лодки и палатки. Нуждающимся раздают теплые вещи и продукты первой необходимости. Во всех пунктах временного размещения дежурят медики, чтобы не допустить возникновения инфекций.

Александра Сергомасова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".