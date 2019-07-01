"Все были в шоке": Алибасов рассказал о состоянии госпитализированной жены

Актриса не может справиться с переживаниями

Музыкальный продюсер Бари Алибасов заявил, что его госпитализация подкосила всех родных, а больше всего ударила по супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Все были в шоке", - сказал 72-летний основатель группы "На-На" по поводу своего отравления. По его словам, это выбило из колеи всех родных и близких. "Лида переживает, конечно, и по сей день она в госпитале", - заявил Алибасов в программе "Центральное телевидение".

Музыкальный продюсер также рассказал, что он до сих пор почти ничего не ест. За последнее время он похудел со 104 килограммов до 82. Бари Алибасов также заверил, что слухи об инсценировке отравления не имеют под собой оснований.

Ранее стало известно, что новости об отравлении продюсера принесли семье и PR-директору группы "На-На" рекламные предложения на 26 миллионов рублей.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозной коме.

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