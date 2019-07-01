Глушаков станцевал лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)

Начало в новом клубе положено

Футболист Денис Глушаков, который недавно перешел в грозненский клуб "Ахмат", станцевал лезгинку на тренировке команды.

На видео можно заметить, что спортсмен вышел в центр поля и бодро станцевал под аплодисменты одноклубников.

"В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе", - прокомментировал свою новую работу Глушаков.

29 июня стало известно, что бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков ушел из московского клуба из-за проблем с болельщиками и подписал с клубом "Ахмат" годовой контракт с возможностью продления.