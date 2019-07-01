ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)

10:59
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Начало в новом клубе положено

Футболист Денис Глушаков, который недавно перешел в грозненский клуб "Ахмат", станцевал лезгинку на тренировке команды.
"Спартак" избавился от Глушакова

На видео можно заметить, что спортсмен вышел в центр поля и бодро станцевал под аплодисменты одноклубников.

"В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе", - прокомментировал свою новую работу Глушаков.

29 июня стало известно, что бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков ушел из московского клуба из-за проблем с болельщиками и подписал с клубом "Ахмат" годовой контракт с возможностью продления.   

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Денис Глушаков
Денис Глушаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.