В "Домодедово" едва не столкнулись два пассажирских самолета

Трагедии удалось избежать благодаря грамотным действиям диспетчеров

Диспетчеры столичного аэропорта "Домодедово" предотвратили авиакатастрофу во время приземления самолета.

Самолет турецкой авиакомпании "Pegasus Airlines", выполняющий рейс Москва-Стамбул, без разрешения выехал на взлетно-посадочную полосу, на которую готовится сесть лайнер авиакомпании "Глобус", прилетевший из Сочи.

Российскому самолету отдали приказ немедленно уходить на второй круг, чтобы избежать столкновения. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает "Пятый канал".