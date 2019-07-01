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В "Домодедово" едва не столкнулись два пассажирских самолета

11:30
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Трагедии удалось избежать благодаря грамотным действиям диспетчеров

Диспетчеры столичного аэропорта "Домодедово" предотвратили авиакатастрофу во время приземления самолета.

Самолет турецкой авиакомпании "Pegasus Airlines", выполняющий рейс Москва-Стамбул, без разрешения выехал на взлетно-посадочную полосу, на которую готовится сесть лайнер авиакомпании "Глобус", прилетевший из Сочи.

Российскому самолету отдали приказ немедленно уходить на второй круг, чтобы избежать столкновения. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает "Пятый канал".

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