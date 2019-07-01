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"Росконтроль" обнаружил кишечную палочку в ветчине для завтрака

11:56
  • понедельник
  • 01 июля 2019

А также бактерии и неуказанные на упаковке консерванты

"Росконтроль" проверил качество ветчины для завтрака и пришел к выводу, что только одну марку можно рекомендовать к употреблению. Результаты экспертизы имеются в распоряжении ТВЦ.RU.

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Специалисты выбрали ветчину семи брендов: "Рублевский", "Мясной дом Бородина", "Велком", "Чернышихинские колбасы", "Окраина", "Мяснов/Черкизово", "Эколь".

В результате исследования выяснилось, что только ветчину марки "Окраина" можно есть, все остальные попали в черный список "Росконтроля" за многочисленные нарушения.  

В марках "Эколь" и "Чернышихинские колбасы" обнаружен повышенный показатель зараженности бактериями в несколько раз. В последнем бренде также нашли кишечную палочку.

"Велком" не указал на упаковке не предусмотренные техрегламентом консерванты - сорбиновую и бензойную кислоты. У всех образцов, кроме "Окраины" и "Эколь", ветчина имеет вяжущую консистенцию и сладковатый привкус, говорится на сайте "Росконтроля".

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