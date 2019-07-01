"Трио очаровашек": дети признались Галкину в любви

Малыши провели вечер с папой

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой признались папе в любви, лежа на диване перед телевизором.

На странице Елизаветы Галкиной в Instagram появилось видео, на котором звездные дети проводят вечер вместе с папой. Малыши дурачатся и кричат: "Мой папа - лучший! Лучше всех!"

Это видео собрало больше 100 тысяч просмотров. "Повезло вам с папой", "Детки подросли", "Счастливый папа, счастливые дети", "Трио очаровашек" - написали интернет-пользователи. "Максим, Вам срочно идти работать воспитателем в детсад, у Вас получится", - написала одна из поклонниц Галкина.

Отметим, что с 2016 года Максим Галкин ведет передачу "Лучше всех!".

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте прокомментировала свои отношения с Аллой Пугачевой. По слухам, мать с дочерью в последнее время сильно отдалились друг от друга.