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"Трио очаровашек": дети признались Галкину в любви

12:03
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Малыши провели вечер с папой

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой признались папе в любви, лежа на диване перед телевизором. 

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На странице Елизаветы Галкиной в Instagram появилось видео, на котором звездные дети проводят вечер вместе с папой. Малыши дурачатся и кричат: "Мой папа - лучший! Лучше всех!"

Это видео собрало больше 100 тысяч просмотров. "Повезло вам с папой", "Детки подросли", "Счастливый папа, счастливые дети", "Трио очаровашек" - написали интернет-пользователи. "Максим, Вам срочно идти работать воспитателем в детсад, у Вас получится", - написала одна из поклонниц Галкина. 

Отметим, что с 2016 года Максим Галкин ведет передачу "Лучше всех!". 

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте прокомментировала свои отношения с Аллой Пугачевой. По слухам, мать с дочерью в последнее время сильно отдалились друг от друга. 

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