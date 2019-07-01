Названо провоцирующее несколько видов рака заболевание

В зоне риска - органы дыхания, мочевыделительная система и ЦНС

Норвежские ученые нашли взаимосвязь между рассеянным склерозом и раком нескольких видов.

Врачи работали над этим исследованием 65 лет и выяснили, что пациентов с рассеянным склерозом (аутоимунное заболевание нервной системы) на 66% повышен вероятность получить рак органов дыхания, на 52% - центральной нервной системы и на 51% мочевыводящих путей.

В целом риск развития онкологического заболевания у людей с рассеянным склерозом на 14% выше, чем у тех, кто не имеет этого заболевания, пишет агентство URA.RU.