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Истощенный вид Янковского вызвал оторопь

12:32
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Его жизнь под угрозой?

Телеведущая Ксения Собчак показала фото 50-летнего актера и режиссера Филиппа Янковского, внешность которого обеспокоила интернет-пользователей. 

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Журналистка выложила в Instagram селфи с сыном Олега Янковского. "Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий, как вы могли подумать, глядя на это фото", - написала Собчак, отказавшись сообщать подробности задумки. 

Больше 40 тысяч человек поставили под постом отметку "Нравится". При этом многие интернет-пользователи заметили, что Янковский сильно постарел и похудел. Возникли предположения, что актер болен или страдает от какой-то губительной зависимости. "Он болен?" "Вид у него как у алкаша", "Природа отдохнула на Филиппе", "Янковского не узнать, худой очень", "Время беспощадно", "Он что, умирает?" - написали юзеры. 

Отметим, что в мае 2019 года завершились двухлетние съемки фильма "Один день Ивана Денисовича", главную роль в котором сыграл Филипп Янковский. Картина является экранизацией одноименного произведения Александра Солженицина о жизни солдата, попавшего в советский концлагерь во время сталинских репрессий. 

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