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На Кипре упал и взорвался неопознанный объект

12:41
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Власти делают все возможное для выяснения причин

На территории турецкого Кипра произошли несколько сильных взрывов из-за падения неопознанного объекта к северу от столицы Никосии.

Это случилось в ночь на 1 июля. По словам очевидцев, сначала они увидели вспышку в небе, а затем услышали несколько взрывов, пишет "Интерфакс".

Министр иностранных дел турок-киприотов Кудрет Озерсай заявил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент власти пытаются понять, что же в реальности произошло.

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