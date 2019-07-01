На Кипре упал и взорвался неопознанный объект

Власти делают все возможное для выяснения причин

На территории турецкого Кипра произошли несколько сильных взрывов из-за падения неопознанного объекта к северу от столицы Никосии.

KKTC'de düşen cisim sonrası patlama ve yangın: "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı olduğuna işaret etmektedir" https://t.co/a1r2ZPniJR pic.twitter.com/6ZlSpUJq2u — Onedio Gündem (@onediogundem) 1 июля 2019 г.

Это случилось в ночь на 1 июля. По словам очевидцев, сначала они увидели вспышку в небе, а затем услышали несколько взрывов, пишет "Интерфакс".

Министр иностранных дел турок-киприотов Кудрет Озерсай заявил, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент власти пытаются понять, что же в реальности произошло.