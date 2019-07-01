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Лавров предостерег ПАСЕ от провокаций

14:45
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Россия надеется, что ситуация с лишением полномочий в ПАСЕ никогда и нигде не повторится

Россия отвергает любые формы шантажа и давления, включая односторонние санкции и торговые войны. Об этом в понедельник заявил Сергей Лавров. Глава МИД России принимает участие в большом Международном форуме "Развитие парламентаризма".

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В Москву прибыли более 800 делегатов из 132 стран мира, сообщает "ТВ Центр". Представители межпарламентских организаций, бывшие руководители ПАСЕ, а также спикеры национальных парламентов. Дискуссии ведут председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. На открытии форума обсудили ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию ряда полномочий. Своё решение европейские парламентарии пересмотрели только на прошлой неделе.

"Хотелось бы надеяться, что ситуации, аналогичные той, которая была спровоцирована русофобским меньшинством в Парламентской ассамблее Совета Европы, больше никогда и нигде не повторятся. Я убеждён, что в ваших силах сделать так, чтобы этого не повторилось. Уважаемые коллеги, Россия самостоятельный активный член мирового сообщества, один из гарантов международного права и глобальной стабильности. Мы проводим миролюбивую внешнюю политику, опирающуюся на зафиксированные в уставе ООН фундаментальные принципы", - сказал Лавров.

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