Наркодилер сходил на кладбище и угодил за решетку

Мужчину поймали с 2,5 кило экстази

Парк, газон, детская площадка, заброшенные дома и мусорные контейнеры — наркодилеры используют самые неожиданные места для схрона и распространения своего незаконного товара. В Подмосковье оперативники задержали мужчину, которые ради преступного бизнеса отправился даже на погост.

"Остановился по нужде и мусор выкинуть. Напали, избили, выкопали какие-то наркотики", - именно так 32-летний житель республики Адыгея пытался объяснить, что делал на территории поселкового кладбища близ подмосковного Клина. Впрочем, следователей легенда не удовлетворила. В момент задержания у мужчины изъяли лопату и выкопанные из-под дерева два увесистых пакета с наркотиками. Задержанный пояснил, что подробные инструкции с фотографиями "схрона" ему на телефон прислал неизвестный.

"Прибыв на своей машине по указанному адресу, он пробрался на территорию муниципального кладбища и под указанным в инструкции деревом с помощью лопаты выкопал 2 свертка с таблетками в вакуумной упаковке. В ходе обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с таблетками к количестве более 4,5 тысяч штук. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом МДМА общей массой около 2,5 килограмма", - сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе следственных действий задержанный пояснил, что ранее неоднократно судим и отбывал тюремные сроки за грабеж, разбой и вымогательство. На этот раз против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. На время следствия Клинским городским судом обвиняемый помещен под стражу.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".