Мужчина использовал Вечный огонь в Раменском как сушилку для белья

В результате газовая горелка перестала работать

В Подмосковье разыскивают мужчину, который затушил Вечный огонь в Раменском, передает "ТВ Центр". Видео инцидента появилось в минувшие выходные в соцсетях.

На кадрах видно, как неизвестный почти полностью раздевается и начинает бросать вещи на газовую горелку. В какой-то момент пламя гаснет, а мужчина, потоптавшись, покидает мемориал. Причём все это время идут прохожие, но никто не обращает внимание на хулигана. Даже снимавшие из машины видео не пытаются вмешаться, а лишь отпускают различные реплики.

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