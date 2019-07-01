Собянин: Более 40 тысяч москвичей получают меданализы в электронном виде

Новая услуга, заработавшая в тестовом режиме с 1 июня, оказалась востребованной

Более 40 тысяч жителей Москвы подписались на получение результатов медицинских анализов в электронном виде. Об этом в понедельник на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Тестирование услуги началось месяц назад.

Подписаться очень просто. На портале mos.ru выберите раздел "Услуги", подраздел "Здоровье", а после нажмите "Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте", передает "ТВ Центр". Как уточнил мэр Москвы, новая услуга оказалась востребованной. Сейчас идёт работа ещё по трём направлениям. Это оцифровка карт детских прививок, ЕМИАС в стационарах, также планируется открыть пациентам доступ к электронной медицинской карте.

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