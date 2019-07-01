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Пенсионерке из Подмосковья спасли ногу благодаря медицинской авиации

15:01
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Женщине грозила ампутация конечности

Авиационная  медицинская  бригада помогла доставить пенсионерку  из подмосковной Рузы в Москву, где женщине сделали экстренную высокотехнологичную операцию. Счёт шёл на часы и даже минуты. Промедление грозило ампутацией.

Поездка на дачу для 77-летней Светланы Терентьевой едва не закончилась драматически. Когда родные уехали, и женщина осталась одна на участке, ей неожиданно стало плохо. К счастью, пришел сосед.

"Он заходит, а я валяюсь без сознания. Это ещё хорошо, что не уцепилась за шнур от плитки. А то бы горячая плитка - на меня. Вот что было бы страшно", - рассказала пенсионерка.

Но действительно страшно стало близким Светланы Петровны, когда в больнице подмосковной Рузы , куда её привезли на скорой, они услышали  диагноз: тромбоз артерий нижней конечности.

"Тромб прилетел из ушка левого предсердия и забил артерию, которая кровоснабжает левую нижнюю конечность. Это, конечно, грозило развитием гангрены и потерей левой нижней конечности", - заявил заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. Вересаева Феликс Хамитов.

Обойтись без ампутации в условиях местного стационара было невозможно, а дорога до ближайшего сосудистого центра могла занять больше трех часов. Их у Светланы Петровны не было. Тогда родные обратились в департамент здравоохранения, и для транспортировки бабушки в Москву направили авиационную  медицинскую бригаду.

"Через 25 минут уже производили посадку у областной больницы. Приземлились на автомобильной парковке на территории самой больницы. Благодаря профессионализму наших пилотов, транспортировка пациентки непосредственно из ЦРБ к вертолёту заняла буквально минуты три", - сообщил фельдшер Центра экстренной медицинской помощи Андрей Сорока.

Всего через 20 минут вертолёт с пациенткой приземлился на футбольном поле рядом с московской больницей им. Вересаева. Местные врачи уверены: ещё полчаса и было бы поздно.

Больная была оперирована: тромб удалён и кровоснабжение по левой нижней конечности восстановлено. Благодаря чему пациентка уже практически на второй день после операции могла ходить, передвигаться и чувствовала себя удовлетворительно", - сказал Хамитов.

После успешной операции авиаспасатели навестили Светлану Петровну в палате. За неунывающую и жизнелюбивую пациентку они очень волновались. Оказалось, что транспортировка на вертолёте ей даже понравилась.

После выписки Светлана Петровна мечтает съездить на море. У своих новых знакомых она в шутку даже спросила, долго ли на вертолёте до Таиланда или хотя бы Крыма. Впрочем, в следующий полет , успокоила она медиков, она планирует отправиться на самолёте в сопровождении внука.

Татьяна Сидорова, Михаил Бахтияров. "ТВ Центр".

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