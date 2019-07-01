В Москве проведут уникальную реконструкцию газопровода

Технология похожа на ту, что используют при строительстве метро

В Москве впервые проводят реконструкцию газопровода особым способом - прокладывают тоннель под рекой, на десять метров ниже уровня дна.

Метр за метром на глубину опускается уникальная буровая установка. Работа ювелирная. В ближайший месяц ей предстоит проделать тоннель под Москвой-рекой. В дальнейшем он станет проходом для нового газопровода.

Это уникальная технология. В Москве реконструкция газопровода подобным способом проводится впервые. Прокладка пройдёт на глубине более десяти метров от дна реки. При этом отключения газа москвичи не почувствуют. На время ремонта голубое топливо пустят по резервным каналам.

"Это решение принято для того, чтобы повысить надёжность в принципе системы газоснабжения именно на этих участках. Чтобы не устраивать дополнительных резервных ниток газовых сетей", - объяснил гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Газовики рассчитывают, что машина будет проходить около десяти метров в сутки. В след за ней сразу же установят бетонные цилиндры, герметично сваренные между собой. Общую идею подсмотрели у метростроителей. Оказалось, что такая технология – идеальное решение для реконструкции газопровода.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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