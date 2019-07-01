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Видео "дуэли" уборщицы и белого медведя в Московском зоопарке

15:20
  • понедельник
  • 01 июля 2019

Женщина остановила зверя с помощью веника

Уборщица "Московского зоопарка" проявила редкое хладнокровие и дала отпор зверю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудница убиралась в вольере белого медведя. Хозяин появился неожиданно - как ему удалось выбраться из укрытия, пока непонятно. Хищник тихо подошёл к уборщице, та среагировала - мгновенно и правильно. Женщина испуг не показала и даже не попыталась убежать - это могло спровоцировать у медведя агрессию. Она выставила вперёд длинный веник и таким образом держала навязчивого кавалера на расстоянии, пока на помощь не пришли зоологи. Они открыли дверь вольера и выпустили смелую даму на волю. Ну, а мишка, похоже, так и не понял, что это было.

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