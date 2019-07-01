Московский зоопарк запустил прямой эфир из вольера панд

Камеры будут работать в круглосуточном режиме

В Московском зоопарке запустили онлайн-трансляцию из вольера панд Диндин и Жуи. Восемь камер - буквально во всех углах, так что разглядеть мишек можно с любого ракурса. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Наблюдать за животными можно будет круглосуточно - главное, чтобы животные не спали. Хотя порассматривать, как безмятежно сопят эти необычные медведи - тоже удовольствие! Видно, что звере уже освоились в новом доме. По-хозяйски прохаживаются по вольеру, а ещё с удовольствием лакомятся бамбуком.

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