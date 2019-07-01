Мексику засыпало метровым слоем града (видео)

Такое произошло впервые

Мексиканский город Гвадалахара борется с последствиями града, который покрыл улицы толстым слоем льда, достигая в некоторых местах до 1,5 метра в высоту.

Стихия засыпала улицы, автомобили, разрушила некоторые здания. Есть информация о подтоплениях и поваленных деревьях, пишет РИА Новости.

На помощь местным жителям прибыли военные и сотрудники сил гражданской обороны. Сейчас они освобождают улицы от града. Уже удалось очистить около 70 процентов территории, занятой льдом.

Данных о людских жертвах пока нет. Губернатор штата заявил, что подобное в стране происходит впервые. Не исключено, что это стало возможным из-за изменения климата.

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