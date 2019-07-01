Оказанные Пугачевой почести возмутили народ

Певица отправилась на отдых

Аллу Пугачеву и Максима Галкина заметили на вокзалах России и Латвии. Звезды вместе с детьми отправились в Ригу, чтобы оттуда добраться до Юрмалы.

В интернете опубликовали фото и видео, на которых видно, как певицу подвозят на машине к вагону поезда и как Галкин помогает супруге зайти в вагон. Случайные прохожие поражены встречей с легендарной артисткой.

Некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что Примадонна нарушила правила дорожного движения. "На перрон на машине?", "Так можно?", "Это уже перебор" - написали некоторые граждане.

Поклонники Пугачевой в ответ заявили, что она заслужила такие почести своим многолетним трудом. "Ей по статусу положено", - написал кто-то.

В Сеть также выложили видео, на котором Пугачева и Галкин с детьми идут по вокзалу в Латвии. Там помощникам певицы не удалось подогнать машину прямо к поезду.